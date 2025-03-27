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Ноттингем Форест хочет подписать брата Беллингема

Англия
Ноттингем Форест хочет подписать брата Беллингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" заинтересовался полузащитником "Сандерленда" Джобом Беллингемом.

По информации TEAMtalk, клуб настроен приобрести 19-летнего англичанина, несмотря на жесткую конкуренцию, поскольку на талантливого полузащитника претендуют сразу шесть клубов английской Премьер-лиги, среди которых и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах.

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Ноттингем Форест Джоб Беллингем
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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