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Ноттингем Форест хочет подписать брата Беллингема
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" заинтересовался полузащитником "Сандерленда" Джобом Беллингемом.
По информации TEAMtalk, клуб настроен приобрести 19-летнего англичанина, несмотря на жесткую конкуренцию, поскольку на талантливого полузащитника претендуют сразу шесть клубов английской Премьер-лиги, среди которых и "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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