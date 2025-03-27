Арсенал возобновил интерес к форварду Ювентуса

"Арсенал" возобновил интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

По информации Todofichajes, "Арсенал" считает, что суммы в 60 миллионов евро будет достаточно для того, чтобы убедить "Ювентус" отпустить своего игрока.

Добавим, что контракт 25-летнего форварда с туринским клубом истекает летом 2026 года.