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Арсенал возобновил интерес к форварду Ювентуса

Англия

Влахович может перейти в Премьер-Лигу

Арсенал возобновил интерес к форварду Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" возобновил интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

По информации Todofichajes, "Арсенал" считает, что суммы в 60 миллионов евро будет достаточно для того, чтобы убедить "Ювентус" отпустить своего игрока.

Добавим, что контракт 25-летнего форварда с туринским клубом истекает летом 2026 года.

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Ювентус (Турин) Душан Влахович
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Источник:
todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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