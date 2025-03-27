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Арсенал возобновил интерес к форварду Ювентуса
Влахович может перейти в Премьер-Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" возобновил интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу.
По информации Todofichajes, "Арсенал" считает, что суммы в 60 миллионов евро будет достаточно для того, чтобы убедить "Ювентус" отпустить своего игрока.
Добавим, что контракт 25-летнего форварда с туринским клубом истекает летом 2026 года.
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Источник:todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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