Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Брентфорда подписал новый контракт с клубом
Останется еще на пару лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Standard Sport, капитан "Брентфорда" Кристиан Норгор подписал новый контракт с клубом, который будет действовать до 2027 года.
Клуб и игрок были заинтересованы в достижении соглашения. Его текущий контракт должен был закончиться этим летом, хотя "Брентфорд" сохранял опцию продления еще на один год. Однако теперь известно, что Норгор решил обязать себя клубу на более длительный срок, подписав новый двухлетний контракт.
Полузащитник стал неотъемлемой частью культуры "Брентфорда" как на поле, так и вне его, с тех пор как присоединился к клубу в 2019 году.
Добавим, что в этом сезоне на счету 31-летнего Норгора 5 голов и 2 ассиста в 26 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера