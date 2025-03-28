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Капитан Брентфорда подписал новый контракт с клубом

Англия

Останется еще на пару лет

Капитан Брентфорда подписал новый контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Standard Sport, капитан "Брентфорда" Кристиан Норгор подписал новый контракт с клубом, который будет действовать до 2027 года.

Клуб и игрок были заинтересованы в достижении соглашения. Его текущий контракт должен был закончиться этим летом, хотя "Брентфорд" сохранял опцию продления еще на один год. Однако теперь известно, что Норгор решил обязать себя клубу на более длительный срок, подписав новый двухлетний контракт.

Полузащитник стал неотъемлемой частью культуры "Брентфорда" как на поле, так и вне его, с тех пор как присоединился к клубу в 2019 году.

Добавим, что в этом сезоне на счету 31-летнего Норгора 5 голов и 2 ассиста в 26 матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.

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Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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