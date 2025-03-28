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Ливерпуль связался с представителями звездного нападающего Лилля

Англия

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Ливерпуль связался с представителями звездного нападающего Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание TEAMtalk, "Ливерпуль" установил контакт с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, обсуждая возможность его перехода в летнее трансферное окно.

25-летний игрок летом завершит контракт с "Лиллем", поэтому статус свободного агента привлек внимание многих клубов – "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Челси", "Барселона", "Атлетико", "Интер" и "Ювентус" проявили заинтересованность в форварде.

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Несмотря на контакты между "Ливерпулем" и игроком, переход Дэвида на "Энфилд" может и не состояться. "Ливерпуль", вероятно, отдаст предпочтение своей основной цели – Александеру Исаку из "Ньюкасла". Тем не менее, "красные" все же рассматривает несколько вариантов нападающих на следующий сезон, и Дэвид остается среди кандидатов.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 23 гола и 10 ассистов в 41 матче на клубном уровне во всех турнирах.

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Ливерпуль Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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