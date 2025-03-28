Ведущие клубы Серии А и АПЛ будут соревноваться за трансфер нападающего Борнмута

Ведущие итальянские и английские клубы будут соревноваться за подписание нападающего "Борнмута".

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в том, чтобы оформить трансфер Данго Уаттара уже этим летом. Футболист сборной Буркино-Фасо может играть не только в атаке, но и на позиции фулбека. Руководство "вишен" оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Подчеркивается, что "Наполи" и "Милан" тоже проявляют интерес к 23-летнему вингеру, контракт которого с клубом действует до конца июня 2028 года.

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В текущем сезоне Данго Уаттара забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах за "Борнмут" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.