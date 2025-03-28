Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ведущие клубы Серии А и АПЛ будут соревноваться за трансфер нападающего Борнмута
Его стоимость оценивают в 40 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущие итальянские и английские клубы будут соревноваться за подписание нападающего "Борнмута".
Согласно информации от источников издания CaughtOffside, "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в том, чтобы оформить трансфер Данго Уаттара уже этим летом. Футболист сборной Буркино-Фасо может играть не только в атаке, но и на позиции фулбека. Руководство "вишен" оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Подчеркивается, что "Наполи" и "Милан" тоже проявляют интерес к 23-летнему вингеру, контракт которого с клубом действует до конца июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Данго Уаттара забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах за "Борнмут" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера