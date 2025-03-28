Ноттингем Форест заинтересован в форварде сборной Италии 

Форвард "Удинезе" Лоренцо Лукка проводит уверенный сезон в Серии A, поэтому он привлек внимание многих клубов, в частности из английской Премьер-лиги. Сообщается, что "Ноттингем Форест" серьезно нацелен на итальянца, которого они рассматривают как вариант для ротации с Крисом Вудом.

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Однако "Ноттингем" не единственный клуб, который следит за нападающим. Интерес к нему также проявляют "Интер", "Наполи", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Атлетико Мадрид", хотя этот вариант маловероятен.

"Удинезе" не планирует отпускать Лукку по заниженной цене. Клуб оценивает форварда в 30 миллионов евро, а также хочет по крайней мере 5 миллионов бонусами.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 12 голов и 2 ассиста в 31 матче за "Удинезе" во всех турнирах.