Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест заинтересован в форварде сборной Италии
Нацелены на игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Удинезе" Лоренцо Лукка проводит уверенный сезон в Серии A, поэтому он привлек внимание многих клубов, в частности из английской Премьер-лиги. Сообщается, что "Ноттингем Форест" серьезно нацелен на итальянца, которого они рассматривают как вариант для ротации с Крисом Вудом.
Однако "Ноттингем" не единственный клуб, который следит за нападающим. Интерес к нему также проявляют "Интер", "Наполи", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Атлетико Мадрид", хотя этот вариант маловероятен.
"Удинезе" не планирует отпускать Лукку по заниженной цене. Клуб оценивает форварда в 30 миллионов евро, а также хочет по крайней мере 5 миллионов бонусами.
Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 12 голов и 2 ассиста в 31 матче за "Удинезе" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Арне Слот просит руководство Ливерпуля подписать звезду Байера
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера