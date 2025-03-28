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Челси и Манчестер Сити следят за вратарем Ромы

Англия

Отказывается продлевать контракт

Челси и Манчестер Сити следят за вратарем Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает CaughtOffside, будущее вратаря "Ромы" Миле Свилара остается под вопросом. Источники издания утверждают, что Свилар медлит с подписанием нового контракта с "Ромой" из-за недовольства последним предложением клуба. За ситуацией следят клубы АПЛ. Кроме того, интерес к нему проявляют "Бавария" и "Монако".

"Рома" может выставить Свилара на трансфер, если стороны не достигнут компромисса по контракту. Ожидаемая цена – около 35 миллионов евро.

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"Челси" может быть заинтересован в сделке, поскольку Роберт Санчес не оправдывает ожиданий. "Ман Сити" также может задуматься о смене на последнем рубеже, ведь Эдерсон больше не демонстрирует ту стабильность, которую он имел раньше, а "горожане" планируют кадровые изменения после непростого сезона.

Добавим, что в этом сезоне Свилар провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 14 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Челси (Лондон) Манчестер Сити Рома (Италия) Миле Свилар
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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