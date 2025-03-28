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Арсенал объявит о назначении нового спортдира в течение нескольких дней

Англия

Готовятся к этому

Арсенал объявит о назначении нового спортдира в течение нескольких дней

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Сами Мокбель, Андреа Берта должен прибыть в Великобританию до начала следующей недели, поскольку "Арсенал" готовится официально подтвердить его назначение на должность нового спортивного директора.

Итальянец вел активные переговоры о том, чтобы стать постоянным преемником Эду Гаспара, который покинул "Арсенал" в конце 2024 года. Среди других кандидатов были Роберто Олабе из "Реал Сосьедада" и бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт.

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Однако именно Берта станет новым спортивным директором "Арсенала", и клуб сейчас работает над официальным объявлением. Ожидается, что итальянец прибудет в северный Лондон в течение ближайших 72 часов, чтобы официально начать работу с "канонирами". Есть надежда, что он будет присутствовать на матче АПЛ против "Фулхэма" во вторник.

Добавим, что 53-летний специалист имеет репутацию одного из лучших спортивных директоров в европейском футболе. Он работал в итальянских клубах "Парма" и "Дженоа", а в 2013 году присоединился к "Атлетико Мадрид", сначала как технический директор. Во время работы в столице Испании Берта сыграл ключевую роль в подписании таких игроков, как Родри, Антуан Гризманн и Ян Облак.

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Арсенал (Лондон) Андреа Берта
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Источник:
BBC
Опубликовал: Алексей Полищук
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