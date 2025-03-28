Защитник Борнмута рассказал о целях относительно будущего

Молодежная карьера защитника "Борнмута" Милоша Керкеза прошла через сербские клубы, австрийский "Рапид" и венгерские "Ходмезевашархей" и "Дьер", прежде чем он оказался в "Милане" в 2021 году. Однако, несмотря на тренировки с первой командой, Керкез так и не сыграл ни одного официального матча за "Милан". Из-за нехватки игровой практики он покинул клуб уже через 12 месяцев, перейдя в "АЗ Алкмар".

В интервью для The Athletic у него спросили, рассматривает ли он новую попытку присоединиться к топ-клубу.

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"Да, в детстве ты мечтаешь играть на самом высоком уровне, выигрывать трофеи, быть в лучших командах. Этими вопросами занимаются мой агент и отец. Меня они не отвлекают, ведь сезон еще продолжается, поэтому говорить о чем-то сейчас нет смысла. Впереди важные матчи, Кубок Англии — это большие вещи. А летом посмотрим, что произойдет", — сказал Керкез.

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.