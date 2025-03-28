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Фулхэм – Кристал Пэлес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Марку Силва попытается реабилитироваться за поражение нескольконедельной давности
Getty Images / Global Images Ukraine
Месяц назад "Кристал Пэлас" уже успел удивить "дачников", когда приехал на их стадион и обыграл хозяев со счетом 2:0. Теперь команды снова сойдутся на этом стадионе, но уже в рамках четвертьфинала Кубка Англии.
Перед международным перерывом у "Фулхэма" была неплохая форма. Продолжится ли она после двухнедельной паузы?
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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