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Фулхэм – Кристал Пэлес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Марку Силва попытается реабилитироваться за поражение нескольконедельной давности

Фулхэм – Кристал Пэлес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Месяц назад "Кристал Пэлас" уже успел удивить "дачников", когда приехал на их стадион и обыграл хозяев со счетом 2:0. Теперь команды снова сойдутся на этом стадионе, но уже в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Перед международным перерывом у "Фулхэма" была неплохая форма. Продолжится ли она после двухнедельной паузы?

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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