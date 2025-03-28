Фулхэм – Кристал Пэлес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Месяц назад "Кристал Пэлас" уже успел удивить "дачников", когда приехал на их стадион и обыграл хозяев со счетом 2:0. Теперь команды снова сойдутся на этом стадионе, но уже в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Перед международным перерывом у "Фулхэма" была неплохая форма. Продолжится ли она после двухнедельной паузы?

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

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