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Фулхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Оливер Гласнер попытается повторить то, что его команда сделала месяц назад
Getty Images / Global Images Ukraine
В конце февраля "Пэлас" уже обыграл на выезде "Фулхэм" в рамках АПЛ. Теперь стоит повторить все то же, чтобы пройти своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии. Звучит просто и логично, однако реализовать это все будет очень сложно.
Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.
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Кубок Англии. Четвертьфинал
29 марта. 14:15. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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