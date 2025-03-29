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Фулхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Оливер Гласнер попытается повторить то, что его команда сделала месяц назад

Фулхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В конце февраля "Пэлас" уже обыграл на выезде "Фулхэм" в рамках АПЛ. Теперь стоит повторить все то же, чтобы пройти своего соперника в четвертьфинале Кубка Англии. Звучит просто и логично, однако реализовать это все будет очень сложно.

Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

29 марта. 14:15. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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