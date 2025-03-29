Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Буквально один выигранный матч отделяет сенсационный "Ноттингем Форест" от поездки на "Уэмбли". Полуфинальные матчи Кубка Англии играют именно на этом стадионе. Вот только нужно пройти крепкий "Брайтон", у которого есть собственные планы на этот счет. Кто окажется сильнее в этом матче?

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

29 марта. 19:15. Брайтон. "Амекс Стедиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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