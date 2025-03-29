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Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Нуну Эшпириту Санту на пути к "Уэмбли"

Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Буквально один выигранный матч отделяет сенсационный "Ноттингем Форест" от поездки на "Уэмбли". Полуфинальные матчи Кубка Англии играют именно на этом стадионе. Вот только нужно пройти крепкий "Брайтон", у которого есть собственные планы на этот счет. Кто окажется сильнее в этом матче?

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

29 марта. 19:15. Брайтон. "Амекс Стедиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брайтон" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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