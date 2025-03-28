  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Борнмута прокомментировал слухи о работе в Тоттенхэме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Борнмута прокомментировал слухи о работе в Тоттенхэме

Англия

Я счастлив в Борнмуте (с)

Тренер Борнмута прокомментировал слухи о работе в Тоттенхэме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал недавние сообщения, которые связывают его с переходом в "Тоттенхэм".

"Я хочу делать свою работу как можно лучше, я не знаю, где мы закончим. Если я не буду делать ее хорошо, они найдут кого-то другого. Я счастлив здесь, в "Борнмуте". У нас есть отличная возможность впервые дойти до полуфинала Кубка Англии, это было бы здорово как для меня лично, так и для клуба. Мы постараемся показать лучший уровень, который у нас есть", - сказал специалист.

Напомним, что 30 марта "Борнмут" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

Читайте такжеБорнмут лидирует в погоне за подписанием голкипера Ливерпуля
По теме
yellow-arrow
Бетис подпишет новый контракт с футболистом, за которым следит Манчестер Сити
yellow-arrow
Фулхэм – Кристал Пэлес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Бавария нацелилась на подписание нападающего Ливерпуля
Тоттенхэм (Лондон) Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости