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Тренер Борнмута прокомментировал слухи о работе в Тоттенхэме
Я счастлив в Борнмуте (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал недавние
"Я хочу делать свою работу как можно лучше, я не знаю, где мы закончим. Если я не буду делать ее хорошо, они найдут кого-то другого. Я счастлив здесь, в "Борнмуте". У нас есть отличная возможность впервые дойти до полуфинала Кубка Англии, это было бы здорово как для меня лично, так и для клуба. Мы постараемся показать лучший уровень, который у нас есть", - сказал специалист.
Напомним, что 30 марта "Борнмут" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках четвертьфинала Кубка Англии.
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