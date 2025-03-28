Тренер Борнмута прокомментировал слухи о работе в Тоттенхэме

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал недавние сообщения , которые связывают его с переходом в "Тоттенхэм".

"Я хочу делать свою работу как можно лучше, я не знаю, где мы закончим. Если я не буду делать ее хорошо, они найдут кого-то другого. Я счастлив здесь, в "Борнмуте". У нас есть отличная возможность впервые дойти до полуфинала Кубка Англии, это было бы здорово как для меня лично, так и для клуба. Мы постараемся показать лучший уровень, который у нас есть", - сказал специалист.