Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника Родри после травмы.

"Послушайте, было бы хорошо, если бы он смог сыграть завтра, но сейчас это неправильное решение", - сказал Гвардиола, - "Он ведет себя на поле очень хорошо, но конкуренция - это другое. Мы должны быть уверены, что с ним все в порядке, прежде чем привлекать его".