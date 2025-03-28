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Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Англия

Мы должны быть уверены (с)

Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника Родри после травмы.

"Послушайте, было бы хорошо, если бы он смог сыграть завтра, но сейчас это неправильное решение", - сказал Гвардиола, - "Он ведет себя на поле очень хорошо, но конкуренция - это другое. Мы должны быть уверены, что с ним все в порядке, прежде чем привлекать его".

Напомним, травму Родри получил в сентябре 2024 года, в матче против "Арсенала".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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