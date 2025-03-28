Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы
Мы должны быть уверены (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника Родри после травмы.
"Послушайте, было бы хорошо, если бы он смог сыграть завтра, но сейчас это неправильное решение", - сказал Гвардиола, - "Он ведет себя на поле очень хорошо, но конкуренция - это другое. Мы должны быть уверены, что с ним все в порядке, прежде чем привлекать его".
Напомним, травму Родри получил в сентябре 2024 года, в матче против "Арсенала".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- Барселоне грозит техническое поражение в матче против Осасуны из-за нарушения правил ФИФА
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000