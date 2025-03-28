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Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские топ-клубы будут соревноваться между собой этим летом за нападающего "Пари Сен-Жермен".
Согласно информации от журналиста Грейма Бейли из издания TBR Football, 26-летний Рандаль Коло Муани остается в списке целей на ближайшее трансферное окно у ряда команд из АПЛ, в частности лондонского "Арсенала" и "Челси".
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Несмотря на неплохое начало карьеры в "Ювентусе", где французский форвард до конца этого сезона играет на правах аренды из "ПСЖ", его будущее в команде остается под вопросом из-за смены тренера. В составе "бьянконери"он забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.
Добавим, что "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" также следят за нападающим сборной Франции. По версии авторитетного портала Transermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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