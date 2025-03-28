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Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ

Англия

Серьезная конкуренция

Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английские топ-клубы будут соревноваться между собой этим летом за нападающего "Пари Сен-Жермен".

Согласно информации от журналиста Грейма Бейли из издания TBR Football, 26-летний Рандаль Коло Муани остается в списке целей на ближайшее трансферное окно у ряда команд из АПЛ, в частности лондонского "Арсенала" и "Челси".

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Несмотря на неплохое начало карьеры в "Ювентусе", где французский форвард до конца этого сезона играет на правах аренды из "ПСЖ", его будущее в команде остается под вопросом из-за смены тренера. В составе "бьянконери"он забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

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Добавим, что "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" также следят за нападающим сборной Франции. По версии авторитетного портала Transermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Ньюкасл Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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