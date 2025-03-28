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Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о стиле игры "Борнмута" накануне их четвертьфинального матча Кубка Англии.
"Я бы не сказал, что они хаотичны. Они предложили особую манеру игры, и она работает с игроками и идеями, которые они имеют. Каждая команда играет по-своему, и у них это получается очень хорошо. Другие команды более прямолинейны, другие команды хотят больше перепасовки".
Добавим, что поединок "Борнмун" - "Манчестер Сити" стартует 30 марта в 18:30 по Киеву.
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