  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о стиле игры "Борнмута" накануне их четвертьфинального матча Кубка Англии.

"Я бы не сказал, что они хаотичны. Они предложили особую манеру игры, и она работает с игроками и идеями, которые они имеют. Каждая команда играет по-своему, и у них это получается очень хорошо. Другие команды более прямолинейны, другие команды хотят больше перепасовки".

Добавим, что поединок "Борнмун" - "Манчестер Сити" стартует 30 марта в 18:30 по Киеву.

Читайте такжеТренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы
По теме
yellow-arrow
Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу
yellow-arrow
Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ
yellow-arrow
Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы
Манчестер Сити Борнмут Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости