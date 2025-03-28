Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о стиле игры "Борнмута" накануне их четвертьфинального матча Кубка Англии.

"Я бы не сказал, что они хаотичны. Они предложили особую манеру игры, и она работает с игроками и идеями, которые они имеют. Каждая команда играет по-своему, и у них это получается очень хорошо. Другие команды более прямолинейны, другие команды хотят больше перепасовки".