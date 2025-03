Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу

Английский "Борнмут", за который играет украинец Илья Забарный, переехал на новую тренировочную базу.

Передовой тренировочный центр был возведен в этом году с целью улучшения деятельности клуба.

В здании есть медицинские центры, спортивные и реабилитационные учреждения мирового уровня, где персонал «вишен» будет работать над физической формой футболистов основной команды, академии, а также женской команды, создавая одну целую высокопроизводительную среду.

We've moved into our world-class Performance Centre ????????



What do the lads think? ???? pic.twitter.com/zyKy9ULMqJ