  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу

Англия

Грандиозные масштабы

Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу

Фото - AFL Architects

Новина українською

Английский "Борнмут", за который играет украинец Илья Забарный, переехал на новую тренировочную базу.

Передовой тренировочный центр был возведен в этом году с целью улучшения деятельности клуба.

В здании есть медицинские центры, спортивные и реабилитационные учреждения мирового уровня, где персонал «вишен» будет работать над физической формой футболистов основной команды, академии, а также женской команды, создавая одну целую высокопроизводительную среду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Борнмут" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 29-ти сыгранных туров.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола рассказал о стиле игры Борнмута накануне матча Кубка Англии
yellow-arrow
Английские топ-клубы летом будут соревноваться между собой за нападающего ПСЖ
yellow-arrow
Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы
Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости