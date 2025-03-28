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Забарный и Борнмут переехали на новую тренировочную базу
Грандиозные масштабы
Фото - AFL Architects
Английский "Борнмут", за который играет украинец Илья Забарный, переехал на новую тренировочную базу.
Передовой тренировочный центр был возведен в этом году с целью улучшения деятельности клуба.
В здании есть медицинские центры, спортивные и реабилитационные учреждения мирового уровня, где персонал «вишен» будет работать над физической формой футболистов основной команды, академии, а также женской команды, создавая одну целую высокопроизводительную среду.
We've moved into our world-class Performance Centre ????????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 28, 2025
What do the lads think? ???? pic.twitter.com/zyKy9ULMqJ
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Напомним, что "Борнмут" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 29-ти сыгранных туров.
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