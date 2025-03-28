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Наставник Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации перед матчем команды в Кубке Англии

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Наставник Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации перед матчем команды в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой с ФК "Престон" в четвертьфинале Кубка Англии.

"Я думаю, что единственный игрок, относительно которого есть сомнения на завтра - это Росс Баркли. Конечно, мы собираемся тренироваться сегодня днем, и с такими игроками, как Эми Мартинес, Леон Бэйли и Андрес Гарсия, мы посмотрим, в каком они физическом состоянии, и, надеюсь, мы сможем сохранить тех игроков, которые у нас есть сейчас, и которые были доступны в течение последних нескольких месяцев", - сказал специалист.

Поединок "Престон" - "Астон Вилла" начнется 30 марта в 15:30 по Киеву.

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Унаи Эмери Астон Вилла
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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