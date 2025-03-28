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Уход ключевого форварда Ливерпуля неизбежен - Источник
Этим летом он покинет "Энфилд"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Издание TEAMtalk сообщает, что уход ключевого нападающего "Ливерпуля" неизбежен.
В мерсисайдском клубе растет уверенность в том, что 25-летний Дарвин Нуньес в ближайшее трансферное окно будет рассматривать доступные варианты для продолжения карьеры, ведь другие клубы АПЛ наблюдают за его ситуацией.
Ранее появлялась информация об интересе мадридского «Атлетико» к уругвайскому форварду. В Англии за ним также следит "Ньюкасл", который может рассмотреть продажу Александера Исака в "Ливерпуль", а "красные" могут предложить им Нуньеса, чтобы уменьшить общую сумму трансфера, которая, как ожидается, может достичь 150 миллионов фунтов стерлингов.
Добавим, что Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю" летом 2022 года за 85 миллионов евро из "Бенфики". За этот период уругвайский форвард забил 40 голов и отдал 24 ассиста в 136 матчах в составе "красных" во всех турнирах.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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