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Уход ключевого форварда Ливерпуля неизбежен - Источник

Англия

Этим летом он покинет "Энфилд"

Уход ключевого форварда Ливерпуля неизбежен - Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание TEAMtalk сообщает, что уход ключевого нападающего "Ливерпуля" неизбежен.

В мерсисайдском клубе растет уверенность в том, что 25-летний Дарвин Нуньес в ближайшее трансферное окно будет рассматривать доступные варианты для продолжения карьеры, ведь другие клубы АПЛ наблюдают за его ситуацией.

Ранее появлялась информация об интересе мадридского «Атлетико» к уругвайскому форварду. В Англии за ним также следит "Ньюкасл", который может рассмотреть продажу Александера Исака в "Ливерпуль", а "красные" могут предложить им Нуньеса, чтобы уменьшить общую сумму трансфера, которая, как ожидается, может достичь 150 миллионов фунтов стерлингов.

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Добавим, что Дарвин Нуньес присоединился к "Ливерпулю" летом 2022 года за 85 миллионов евро из "Бенфики". За этот период уругвайский форвард забил 40 голов и отдал 24 ассиста в 136 матчах в составе "красных" во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.03.2025 в 18:51
Ех, а десь є статистика, скільки голів Дарвін не забив? Не думаю, що його відходу усі засмутніють
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.03.2025 в 18:51
Ех, а десь є статистика, скільки голів Дарвін не забив? Не думаю, що його відходу усі засмутніють
Ответить
1
0

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