Гвардиола высказался о контракте де Брюйне с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Кевина де Брюйне.

"Это вопрос между клубом и Кевином и его агентом. Послушайте, вы должны понять, что в том положении, в котором мы находимся, я беспокоюсь о команде и о том, чтобы завершить сезон наилучшим образом.

Мы все должны думать о том, что является лучшим для клуба, для команды, чтобы достичь целей, которые все еще стоят перед нами в Кубке Англии, Премьер-лиге и клубном чемпионате мира", - сказал специалист.