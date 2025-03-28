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Гвардиола высказался о контракте де Брюйне с Манчестер Сити
Мы все должны думать о том, что является лучшим для клуба (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника команды Кевина де Брюйне.
"Это вопрос между клубом и Кевином и его агентом. Послушайте, вы должны понять, что в том положении, в котором мы находимся, я беспокоюсь о команде и о том, чтобы завершить сезон наилучшим образом.
Мы все должны думать о том, что является лучшим для клуба, для команды, чтобы достичь целей, которые все еще стоят перед нами в Кубке Англии, Премьер-лиге и клубном чемпионате мира", - сказал специалист.
Напомним, что у Кевина контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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