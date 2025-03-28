Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед продлит сотрудничество со своим юным талантом
Бендито Мантато, вероятно, останется в МЮ надолго
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заключит долгосрочный контракт с молодым правым вингером Бендито Мантато. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Согласно информации, контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Ключевую роль в этом трансфере сыграли технический директор "МЮ" Джейсон Уилкокс и главный тренер Рубен Аморим.
17-летний Мантато выступает за команду U-18 "Манчестер Юнайтед", футболист в текущем сезоне он забил 7 голов в 13 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Верес теряет очки, Полесье побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- "Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000