Манчестер Юнайтед продлит сотрудничество со своим юным талантом

"Манчестер Юнайтед" заключит долгосрочный контракт с молодым правым вингером Бендито Мантато. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Согласно информации, контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Ключевую роль в этом трансфере сыграли технический директор "МЮ" Джейсон Уилкокс и главный тренер Рубен Аморим.

17-летний Мантато выступает за команду U-18 "Манчестер Юнайтед", футболист в текущем сезоне он забил 7 голов в 13 матчах.