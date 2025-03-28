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Манчестер Юнайтед продлит сотрудничество со своим юным талантом

Англия

Бендито Мантато, вероятно, останется в МЮ надолго

Манчестер Юнайтед продлит сотрудничество со своим юным талантом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" заключит долгосрочный контракт с молодым правым вингером Бендито Мантато. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Согласно информации, контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Ключевую роль в этом трансфере сыграли технический директор "МЮ" Джейсон Уилкокс и главный тренер Рубен Аморим.

17-летний Мантато выступает за команду U-18 "Манчестер Юнайтед", футболист в текущем сезоне он забил 7 голов в 13 матчах.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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