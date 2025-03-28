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Гвардиола считает, что Манчестер Сити не заслуживает бонусов в этом сезоне
Специалист высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сделал неожиданное заявление, в котором сказал, что он и его игроки не заслуживают бонус в этом сезоне.
"Мы не заслуживаем бонус в этом сезоне. Бонус, если мы выиграем, я не знаю, сколько это, он пойдет клубу. Тренеры, обслуживающий персонал, игроки - мы не заслуживаем ничего, даже на часы", - сказал Гвардиола.
Напомним, что 30 марта "Манчестер Сити" сыграет против "Борнмута" в рамках четвертьфинала Кубка Англии.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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