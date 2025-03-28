Звездный хавбек Челси вернулся к тренировкам с командой после повреждения

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вернулся к тренировкам с командой после повреждения.

Палмер пропустил последние матчи "Челси" из-за мышечной проблемы, полученной перед международным перерывом. В частности, он не смог принять участие в матчах сборной Англии.

Добавим, что Коул в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.