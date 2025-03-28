  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звездный хавбек Челси вернулся к тренировкам с командой после повреждения
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный хавбек Челси вернулся к тренировкам с командой после повреждения

Англия

Палмер возвращается

Звездный хавбек Челси вернулся к тренировкам с командой после повреждения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вернулся к тренировкам с командой после повреждения.

Палмер пропустил последние матчи "Челси" из-за мышечной проблемы, полученной перед международным перерывом. В частности, он не смог принять участие в матчах сборной Англии.

Добавим, что Коул в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Читайте также"Пусть не волнуется", - экс-игрок Челси, который "погорел" на кокаине, обратился к Мудрику
По теме
yellow-arrow
Гвардиола считает, что Манчестер Сити не заслуживает бонусов в этом сезоне
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед продлит сотрудничество со своим юным талантом
yellow-arrow
"Пусть не волнуется", - экс-игрок Челси, который "погорел" на кокаине, обратился к Мудрику
Челси (Лондон) Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости