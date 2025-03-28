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Звездный хавбек Челси вернулся к тренировкам с командой после повреждения
Палмер возвращается
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вернулся к тренировкам с командой после повреждения.
Палмер пропустил последние матчи "Челси" из-за мышечной проблемы, полученной перед международным перерывом. В частности, он не смог принять участие в матчах сборной Англии.
Добавим, что Коул в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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