Тренер Фулхэма рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Кристал Пэлас

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча против "Кристал Пэлес".

"Выбыли те же три игрока. Гарри Уилсон, Рейсс Нельсон и Кенни Тете. Тете отсутствует, потому что он недостаточно готов к игре, но он уже работает с командой".

Добавим, что поединок "Фулхэм" - "Кристал Пэлас" состоится 29 марта в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Старт - в 14:15 по Киеву.