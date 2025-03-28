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Тренер Фулхэма рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Кристал Пэлас

Англия

Силва дал комментарий журналистам

Тренер Фулхэма рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался о кадровой ситуации в команде накануне матча против "Кристал Пэлес".

"Выбыли те же три игрока. Гарри Уилсон, Рейсс Нельсон и Кенни Тете. Тете отсутствует, потому что он недостаточно готов к игре, но он уже работает с командой".

Добавим, что поединок "Фулхэм" - "Кристал Пэлас" состоится 29 марта в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Старт - в 14:15 по Киеву.

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Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Марку Силва
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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