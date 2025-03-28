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Брайтон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
Обновлено

Брайтон проводит отличную серию без поражений

Брайтон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 29 марта состоится четвертьфинальный Кубка Англии между "Брайтоном" и "Ноттингемом".

Обе команды показывают отличные результаты в последних матчах, поэтому эта встреча обещает быть интересной.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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