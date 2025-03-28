Брайтон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

В субботу, 29 марта состоится четвертьфинальный Кубка Англии между "Брайтоном" и "Ноттингемом".

Обе команды показывают отличные результаты в последних матчах, поэтому эта встреча обещает быть интересной.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.