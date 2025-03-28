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Брайтон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Брайтон проводит отличную серию без поражений
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 29 марта состоится четвертьфинальный Кубка Англии между "Брайтоном" и "Ноттингемом".
Обе команды показывают отличные результаты в последних матчах, поэтому эта встреча обещает быть интересной.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 29 марта.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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