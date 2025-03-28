  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: У Хусанова есть особые качества
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: У Хусанова есть особые качества

Англия

Специалист рассказал о Хусанове

Гвардиола: У Хусанова есть особые качества

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре новичка команды - Абдукодира Хусанова.

"Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особые качества - он очень быстрый и приносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое.

Надеюсь, он это понимает. Наша задача - помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно".

Добавим, что Хусанов за "горожан" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеГвардиола считает, что Манчестер Сити не заслуживает бонусов в этом сезоне
По теме
yellow-arrow
Тренер Фулхэма рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Кристал Пэлас
yellow-arrow
Брайтон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Гвардиола считает, что Манчестер Сити не заслуживает бонусов в этом сезоне
Пеп Гвардиола Абдукодир Хусанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости