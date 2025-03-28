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Гвардиола: У Хусанова есть особые качества
Специалист рассказал о Хусанове
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре новичка команды - Абдукодира Хусанова.
"Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особые качества - он очень быстрый и приносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое.
Надеюсь, он это понимает. Наша задача - помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно".
Добавим, что Хусанов за "горожан" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол.
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