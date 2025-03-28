Гвардиола: У Хусанова есть особые качества

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игре новичка команды - Абдукодира Хусанова.

"Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особые качества - он очень быстрый и приносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое.

Надеюсь, он это понимает. Наша задача - помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно".