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Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки

Англия

Счет: 0:3

Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отменил выходной для игроков первой команды после их поражения от команды U-21. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Мареска был недоволен игрой своих подопечных в товарищеском матче, который состоялся во время международного перерыва. В матче участвовали игроки первой команды, которые не были вызваны в национальные сборные, а также несколько игроков U-21, в том числе юные футболисты до 16 лет.

Матч завершился разгромным поражением первой команды со счетом 0:3, что стало причиной отмены выходного, запланированного на 27 марта.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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