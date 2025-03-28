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Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки
Счет: 0:3
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отменил выходной для игроков первой команды после их поражения от команды U-21. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Мареска был недоволен игрой своих подопечных в товарищеском матче, который состоялся во время международного перерыва. В матче участвовали игроки первой команды, которые не были вызваны в национальные сборные, а также несколько игроков U-21, в том числе юные футболисты до 16 лет.
Матч завершился разгромным поражением первой команды со счетом 0:3, что стало причиной отмены выходного, запланированного на 27 марта.
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