Два тренера украинцев. Тоттенхэм определился с кандидатами на замену Постекоглу

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду в конце сезона. Как сообщает Николо Скира, клуб уже выбрал кандидатов ему на замену.

В перечне есть трое претендентов: наставник "Борнмута" Андони Ираола, тренер "Фулхэма" Марку Силва и наставник "Брентфорда" Томас Франк.

Сейчас "Тоттенхэм" находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. Все вышеназванные команды идут на лучших позициях: “вишенки” занимают 10 строчку, “дачники” – восьмую, а “пчелы” – 11.

Постекоглу возглавляет шпор с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.