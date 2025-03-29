  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два тренера украинцев. Тоттенхэм определился с кандидатами на замену Постекоглу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два тренера украинцев. Тоттенхэм определился с кандидатами на замену Постекоглу

Англия

Дела у "шпор" идут не очень хорошо

Два тренера украинцев. Тоттенхэм определился с кандидатами на замену Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду в конце сезона. Как сообщает Николо Скира, клуб уже выбрал кандидатов ему на замену.

В перечне есть трое претендентов: наставник "Борнмута" Андони Ираола, тренер "Фулхэма" Марку Силва и наставник "Брентфорда" Томас Франк.

Сейчас "Тоттенхэм" находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. Все вышеназванные команды идут на лучших позициях: “вишенки” занимают 10 строчку, “дачники” – восьмую, а “пчелы” – 11.

Постекоглу возглавляет шпор с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Брайтон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Фулхэм – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Мареска отменил выходной игрокам Челси из-за поражения от молодежки
Тоттенхэм (Лондон) Андони Ираола Анге Постекоглу Марку Силва Томас Франк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости