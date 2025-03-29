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Два тренера украинцев. Тоттенхэм определился с кандидатами на замену Постекоглу
Дела у "шпор" идут не очень хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду в конце сезона. Как сообщает Николо Скира, клуб уже выбрал кандидатов ему на замену.
В перечне есть трое претендентов: наставник "Борнмута" Андони Ираола, тренер "Фулхэма" Марку Силва и наставник "Брентфорда" Томас Франк.
Сейчас "Тоттенхэм" находится на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. Все вышеназванные команды идут на лучших позициях: “вишенки” занимают 10 строчку, “дачники” – восьмую, а “пчелы” – 11.
Постекоглу возглавляет шпор с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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