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"Я хочу, я надеюсь": Гвардиола рассказал о возвращении Родри

Англия

Возможно, даже уже через несколько месяцев

"Я хочу, я надеюсь": Гвардиола рассказал о возвращении Родри

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вопрос о возможном возвращении Родри в клубный Чемпионат мира.

"Я хочу, я надеюсь. Он уже очень хорошо ведет себя на поле, но конкуренция совсем другая, поэтому мы увидим.

Шаг за шагом мы доверяем Родри”, – сказал Гвардиола.

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Испанец получил повреждение в сентябре прошлого года. Он травмировал колено, повредив крестообразную связку. С тех пор Родри не играл.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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