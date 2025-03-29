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"Я хочу, я надеюсь": Гвардиола рассказал о возвращении Родри
Возможно, даже уже через несколько месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вопрос о возможном возвращении Родри в клубный Чемпионат мира.
"Я хочу, я надеюсь. Он уже очень хорошо ведет себя на поле, но конкуренция совсем другая, поэтому мы увидим.
Шаг за шагом мы доверяем Родри”, – сказал Гвардиола.
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Испанец получил повреждение в сентябре прошлого года. Он травмировал колено, повредив крестообразную связку. С тех пор Родри не играл.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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