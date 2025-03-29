"Я хочу, я надеюсь": Гвардиола рассказал о возвращении Родри

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вопрос о возможном возвращении Родри в клубный Чемпионат мира.

"Я хочу, я надеюсь. Он уже очень хорошо ведет себя на поле, но конкуренция совсем другая, поэтому мы увидим.

Шаг за шагом мы доверяем Родри”, – сказал Гвардиола.