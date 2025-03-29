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Звёздный полузащитник Челси под вопросом на ближайший матч АПЛ
Он ещё не вернулся к тренировкам
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Звёздный полузащитник "Челси" под вопросом на ближайший матч АПЛ.
Коул Палмер может пропустить матч против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Полузащитник ещё не вернулся к тренировкам с основной командой.
Футболист перед международной паузой получил травму подколенного сухожилия в матче против "Лестера". Из-за этого полузащитник пропустил матч против "Арсенала" и не поехал на матчи сборной Англии.
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В этом сезоне Коул Палмер сыграл в 28-ми матчах Премьер-Лиги, в которых забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.
"Челси" сыграет против "Тоттенхэма" 3 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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