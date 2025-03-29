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Престон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Способна ли команда Пола Хекингботтома на сенсацию?
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче в рамках Кубка Англии "Престон" уже оформил сенсацию, преодолев "Бернли" со счетом 3:0. И если вы скажете, что это не такая уж и сенсация, значит вы не очень внимательно следите за "бордовыми" в этом сезоне.
"Престон" удивил и прямо разбил своего соперника. Возможно, они способны на повторение чего-то подобного, но на этот раз против команды из АПЛ?
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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