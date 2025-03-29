Престон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

В прошлом матче в рамках Кубка Англии "Престон" уже оформил сенсацию, преодолев "Бернли" со счетом 3:0. И если вы скажете, что это не такая уж и сенсация, значит вы не очень внимательно следите за "бордовыми" в этом сезоне.

"Престон" удивил и прямо разбил своего соперника. Возможно, они способны на повторение чего-то подобного, но на этот раз против команды из АПЛ?

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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7.20 4.50 1.47 Узнать больше

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