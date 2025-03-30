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Престон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Унаи Эмери на пути к трофею

Престон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Умение наставника "Астон Виллы" выступать в матчах на вылет должно очень пригодиться бирмингемцам в их амбициях на выход в финал Кубка Англии. Пока нужно дойти до полуфинала, для этого нужно обыграть "Престон". Если с этой задачей справятся, то в полуфинале задача точно будет более сложной.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

30 марта. 15:30. Престон. "Дипдейл"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Престон" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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