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Престон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Унаи Эмери на пути к трофею
Getty Images / Global Images Ukraine
Умение наставника "Астон Виллы" выступать в матчах на вылет должно очень пригодиться бирмингемцам в их амбициях на выход в финал Кубка Англии. Пока нужно дойти до полуфинала, для этого нужно обыграть "Престон". Если с этой задачей справятся, то в полуфинале задача точно будет более сложной.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
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Кубок Англии. Четвертьфинал
30 марта. 15:30. Престон. "Дипдейл"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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