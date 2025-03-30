Престон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Умение наставника "Астон Виллы" выступать в матчах на вылет должно очень пригодиться бирмингемцам в их амбициях на выход в финал Кубка Англии. Пока нужно дойти до полуфинала, для этого нужно обыграть "Престон". Если с этой задачей справятся, то в полуфинале задача точно будет более сложной.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

30 марта. 15:30. Престон. "Дипдейл"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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