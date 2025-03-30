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Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Забарный ждет в гости именитого соперника

Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Букмекеры уверены, что "Манчестер Сити" остается фаворитом на победу в Кубке Англии после того, как все остальные громкие имена вылетели. Вот только "Сити" пока не настолько стабилен, чтобы делать на них большие ставки.

Забарный и компания уже показали в этом сезоне какие проблемы могут создать даже самым сильным коллективам. Поэтому этот матч интригует и кто в итоге выйдет в полуфинал – вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

30 марта. 18:30. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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