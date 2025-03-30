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Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Забарный ждет в гости именитого соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Букмекеры уверены, что "Манчестер Сити" остается фаворитом на победу в Кубке Англии после того, как все остальные громкие имена вылетели. Вот только "Сити" пока не настолько стабилен, чтобы делать на них большие ставки.
Забарный и компания уже показали в этом сезоне какие проблемы могут создать даже самым сильным коллективам. Поэтому этот матч интригует и кто в итоге выйдет в полуфинал – вопрос открытый.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
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Кубок Англии. Четвертьфинал
30 марта. 18:30. Борнмут. "Виталити"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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