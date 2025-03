Нападающий Кристал Пэлас впервые после травмы вышел на поле. Фото

Нападающий "Кристал Пэлас" впервые после травмы вышел на поле.

Жан-Филипп Матета вышел с первых минут на матч Кубка Англии против "Фулхэма". Это его первое появление на поле после полученной травмы уха в матче против "Милуолла" также в Кубке.

Футболист вышел в защитном чехле на ухе, защищающим от повреждений.

A first look at Jean-Philippe Mateta's headgear...



The forward starts for Crystal Palace against Fulham. pic.twitter.com/iJFXJsTUjF