Кубок Англии. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3. Стекольщики — персональный криптонит Марку Силвы

В последнее время домашние лондонские дерби против "Кристал Пэлас" стали отдельным видом испытаний для Марку Силвы и его команды. Чуть больше месяца назад на этом же стадионе "орлы" уже обыграли "дачников" в рамках АПЛ. Здесь другой турнир, но те же команды и, как оказалось, очень похожие проблемы.

Началась встреча с активного давления со стороны хозяев. "Фулхэм", в стартовом составе которого нашлось место для ветерана Виллиана, неплохо атаковал и наносил удар за ударом, первая возможность была у Муниза уже на второй минуте, правда бразилец не попал в створ ворот. Далее несколько стандартов, момент у Андерсена, также удар от Ивоби, но с этим прекрасно справился Гендерсон. Чувствовалось, что в таком темпе "Пэлас" пропустит, потому что гол напрашивался, а в атаке гостей мы практически не видели.

Ближе к середине первого тайма мы вспомнили о существовании Жана-Филиппа Матета, который после травмы головы вернулся на поле. И нет, французский нападающий не выделялся именно по игре, просто он наконец-то попал в объектив камер, это стало сигналом о том, что наконец-то гости начали атаковать. В первой атаке Лерма невероятно красивым ударом едва не открыл счет, после его удара в одно касание круглый попал в перекладину.

А уже через несколько минут Эберечи Эзе получил передачу с фланга перед штрафной площадкой, сместился немного ближе к центру и попал в дальний угол ворот Лено. Мастерски и очень красиво от лидера "Кристал Пэлас". Не успели "дачники" как-то среагировать на это взятие ворот, как получили второй. Почти все в той атаке снова сделал Эзе. Он оказался на левом фланге, искал варианты для подачи в штрафной и увидел забегание от Исамила Сарра. Тот в касание головой отправил мяч в сетку ворот и это уже 0:2. Кто бы мог подумать, учитывая такое начало встречи?

Во втором тайме "Фулхэм", конечно, продолжал держать мяч и искать опции для собственных атак. Ну а гости, также ожидаемо, играли по счету, который их очевидно устраивал. Только чудо спасло подопечных Гласнера от пропущенного гола на 68-й минуте, когда после углового сначала Андерсен переправил мяч на Бесси, а тот с нескольких метров не смог переправить его в ворота, а Траоре не успел на добивании буквально чуть-чуть. Тяжеловато периодами было в обороне "орлам".

Несмотря на все старания "Фулхэма" во втором тайме, все вопросы на 75-й минуте закрыл Эдди Нкетиа, вышедший на замену вместо Матета, а отдал на него передачу Камада, который также вышел на замену. Избежал офсайда бывший нападающий "Арсенала" и забил четкий гол, который стал третьим для "Пэлас" и болельщики начали петь о поездке на "Уэмбли". Именно на этом стадионе играются полуфинальные матчи Кубка Англии.

Это победа команды Гласенра, несмотря на непростой старт и тяжеловатый оборонительный второй тайм. Они включались, когда было нужно и были максимально эффективными, в отличие от своих соперников. "Пэлас" проходит дальше и будет ждать своего соперника в полуфинале, который определится на жеребьевке завтра. Ну а "Фулхэм" уже в который раз не может обыграть "стекольщиков" у себя дома. Последний раз подобное происходило в 2016 году.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 0:3

Голы: Эзе (34), Сарр (38), Нкетиа (75)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон (Сессеньон, 71) — Берге, Лукич (Траоре, 63) — Ивоби (Кейрни, 82), Виллиан (Хименес, 71), Перейра (Смит-Роу, 63) — Муниз

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос (Клайн, 87), Уортон (Камада, 70), Лерма, Митчелл — Сарр (Девенни, 87), Эзе (Франса, 90) — Матета (Нкетиа, 69)

Предупреждения: Уортон (14), Ричардс (46), Лакруа (74), Клайн (89)