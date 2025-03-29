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Английские журналисты рассказали, как ситуация с Трентом повлияет на капитана и нападающего Ливерпуля

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Английские журналисты рассказали, как ситуация с Трентом повлияет на капитана и нападающего Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английские журналисты рассказали, как ситуация с защитником "Ливерпуля" Трентом Александером-Арнольдом повлияет на капитана и нападающего.

Старший репортёр Sky Sports Мелисса Редди сообщила, что данная история не повлияет на будущее Ван Дейка и Мохамеда Салаха. Все предложения по контрактам были составлены с учётом индивидуальных качеств, данных и обстоятельств.

В "Ливерпуле" по-прежнему уверены, что Салах и Ван Дейк, у которых, как и у Александера-Арнольда, летом истекает срок действия контракта, останутся на "Энфилде", - сообщила журналист.

Напомним, что на этой неделе "Реал" направил официальное предложение окружению Трента по присоединению к клубу летом свободным агентом.

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Контракты Ван Дейка и Салаха также заканчиваются летом 2025 года.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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