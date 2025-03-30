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Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Две сенсации этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Забарный во второй раз в сезоне встретится против "Манчестер Сити". Его команда в ноябре обыграла "горожан" со счетом 2:1. В этот раз они сыграют в матче на вылет: в полуфинал пройдет самый сильный.
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В прямом эфире этот матч покажет Setanta Sports. Время начала – в воскресенье в 18:30 по киевскому времени.
Кубок Англии, 1/8 финала
30 марта, 18:30. "Виталити" (Борнмут)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Борнмут - Манчестер СітіСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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