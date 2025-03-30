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Челси заинтересованы в правом защитнике Барселоны

Англия

Считают, что смогут убедить француза перейти в АПЛ

Челси заинтересованы в правом защитнике Барселоны

Фото: instagram.com @jkeey4

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"Челси" уже составил список игроков, которых хотят приобрести в ближайшее летнее трансферное окно; один из них — защитник "Барселоны" Жюль Кунде.

По информации источника, "Челси" собирается убедить француза, что у "Челси" он, во-первых, будет получать большую зарплату, чем у "Барсы", а во-вторых, будет играть на позиции центрального защитника, а не правого, как в каталонской команде.

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Отмечается, что текущий контракт Кунде с Барсой рассчитан до 2026 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

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Источник:
sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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