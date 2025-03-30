Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси заинтересованы в правом защитнике Барселоны
Считают, что смогут убедить француза перейти в АПЛ
Фото: instagram.com @jkeey4
"Челси" уже составил список игроков, которых хотят приобрести в ближайшее летнее трансферное окно; один из них — защитник "Барселоны" Жюль Кунде.
По информации источника, "Челси" собирается убедить француза, что у "Челси" он, во-первых, будет получать большую зарплату, чем у "Барсы", а во-вторых, будет играть на позиции центрального защитника, а не правого, как в каталонской команде.
Отмечается, что текущий контракт Кунде с Барсой рассчитан до 2026 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
Популярное сейчас
- Довбик получил награду игрока матча
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет