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Вернется ли Джейдон Санчо в МЮ? Внутри красных дьяволов не считают вингера хорошим игроком

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Может ли вернуться в Бундеслигу?

Вернется ли Джейдон Санчо в МЮ? Внутри красных дьяволов не считают вингера хорошим игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Manchester Evening News предполагает, что внутри "Манчестер Юнайтед" не видят возвращения Джейдона Санчо в состав "красных дьяволов".

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Издание пишет, что игроки стартового состава "Юнайтед" считают, что Санчо недостаточно хорош для игры и не видят его в команде.

Добавим, что сейчас Санчо находится в аренде у "Челси", его контракт с "МЮ" истекает летом 2026 года. Издание рассматривает вариант, при котором "Челси" выкупит вингера за 20-25 миллионов фунтов.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
manchestereveningnews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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