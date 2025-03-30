Вернется ли Джейдон Санчо в МЮ? Внутри красных дьяволов не считают вингера хорошим игроком

Manchester Evening News предполагает, что внутри "Манчестер Юнайтед" не видят возвращения Джейдона Санчо в состав "красных дьяволов".

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Издание пишет, что игроки стартового состава "Юнайтед" считают, что Санчо недостаточно хорош для игры и не видят его в команде.

Добавим, что сейчас Санчо находится в аренде у "Челси", его контракт с "МЮ" истекает летом 2026 года. Издание рассматривает вариант, при котором "Челси" выкупит вингера за 20-25 миллионов фунтов.