Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии

Во вчерашнем матче четвертьфинала Кубка Англии "Брайтон" уступил "Ноттингем Форест" в серии пенальти. Таким образом, "лесники" прошли дальше.

Впервые с 1991 года "Ноттингем" вышел в полуфинал Кубка Англии. Тогда "Форест" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0, а в финале проиграл "Тоттенхэму" в дополнительное время.

Также статистический портал Squawka отмечает голкипер Матца Селса. Он потянул два удара с точки от соперников в серии послематчевых пенальти. Таким образом бельгиец отразил пенальти в каждом из раундов текущего Кубка, в котором он персонально участвовал – это три последних поединка подряд.

Matz Sels has now made penalty shootout saves in the fourth round, the fifth round and the quarter-finals of this season's FA Cup and has kept more clean sheets than any other GK in the Premier League this term.



