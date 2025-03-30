  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии

Англия

Также голкипер команды снова стал героем

Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче четвертьфинала Кубка Англии "Брайтон" уступил "Ноттингем Форест" в серии пенальти. Таким образом, "лесники" прошли дальше.

Впервые с 1991 года "Ноттингем" вышел в полуфинал Кубка Англии. Тогда "Форест" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0, а в финале проиграл "Тоттенхэму" в дополнительное время.

Также статистический портал Squawka отмечает голкипер Матца Селса. Он потянул два удара с точки от соперников в серии послематчевых пенальти. Таким образом бельгиец отразил пенальти в каждом из раундов текущего Кубка, в котором он персонально участвовал – это три последних поединка подряд.

Сейчас кроме "Ноттингема" в 1/2 финала прошел "Кристал Пэлас". Сегодня определятся еще два участника этого раунда после матчей "Престон" – "Астон Вилла" и "Борнмут" – "Манчестер Сити".

Полуфиналы запланированы на 26 и 27 апреля, финал – на 17 мая. Все эти три матча состоятся на "Уэмбли".

По теме
yellow-arrow
Тренер Ноттингема рассказал о победе над Брайтоном и проходе в полуфинал Кубка Англии
yellow-arrow
Главный тренер Манчестер Сити проанализировал текущий сезон и поделился своим мнением о нем
yellow-arrow
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Ноттингем Форест Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости