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Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии
Также голкипер команды снова стал героем
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче четвертьфинала Кубка Англии "Брайтон" уступил "Ноттингем Форест" в серии пенальти. Таким образом, "лесники" прошли дальше.
Впервые с 1991 года "Ноттингем" вышел в полуфинал Кубка Англии. Тогда "Форест" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0, а в финале проиграл "Тоттенхэму" в дополнительное время.
Также статистический портал Squawka отмечает голкипер Матца Селса. Он потянул два удара с точки от соперников в серии послематчевых пенальти. Таким образом бельгиец отразил пенальти в каждом из раундов текущего Кубка, в котором он персонально участвовал – это три последних поединка подряд.
Matz Sels has now made penalty shootout saves in the fourth round, the fifth round and the quarter-finals of this season's FA Cup and has kept more clean sheets than any other GK in the Premier League this term.— Squawka (@Squawka) March 29, 2025
The goalkeeper of the season. ???? pic.twitter.com/dqJoBisCEd
Сейчас кроме "Ноттингема" в 1/2 финала прошел "Кристал Пэлас". Сегодня определятся еще два участника этого раунда после матчей "Престон" – "Астон Вилла" и "Борнмут" – "Манчестер Сити".
Полуфиналы запланированы на 26 и 27 апреля, финал – на 17 мая. Все эти три матча состоятся на "Уэмбли".
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