Главный тренер Манчестер Сити проанализировал текущий сезон и поделился своим мнением о нем

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, как он оценивает текущий сезон.

"Сезон был неудачным, и он не изменится из-за того, что мы выиграем один титул. Конечно, мы хотим это изменить.

Как я уже сказал, выход в ЛЧ – это большой успех. Победа в Кубке Англии тоже большой успех, но сезон оказался неудачным", — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.