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Главный тренер Манчестер Сити проанализировал текущий сезон и поделился своим мнением о нем
Подвел итоги, поставил цели
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, как он оценивает текущий сезон.
"Сезон был неудачным, и он не изменится из-за того, что мы выиграем один титул. Конечно, мы хотим это изменить.
Как я уже сказал, выход в ЛЧ – это большой успех. Победа в Кубке Англии тоже большой успех, но сезон оказался неудачным", — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.
Сегодня состоится матч 1/4 финала Кубка Англии. "Сити" сыграет против "Борнмута" в 18:30.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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