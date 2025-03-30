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Тренер Ноттингема рассказал о победе над Брайтоном и проходе в полуфинал Кубка Англии
Этот вечер запомнится надолго
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ноттингема" рассказал о победе над "Брайтоном" и проходе в полуфинал Кубка Англии.
Нуну Эшпириту Санту отметил сложность соперника. Тренер похвалил команду за матч.
"Мы так счастливы, все мы. Это был сон — видеть наших фанатов такими. Нет ничего лучше.
Если оглянуться на игру в целом, то в первом тайме мы контролировали ситуацию и имели хорошую оборонительную форму. Очень сложно контролировать "Брайтон", но я думаю, что мы смогли это сделать.
Во втором тайме, после того как мы внесли изменения, я почувствовал, что у нас появилось пространство, и у нас были явные шансы выиграть игру.
В целом, я думаю, что с точки зрения выступления парни выступили очень хорошо, очень хорошо.
Победа — это огромный момент для всех нас, и особенно для Райана Йейтса, он человек одного клуба, капитан клуба. Но теперь наше внимание обращено на вторник", - сказал португальский тренер.
"Ноттингем Форест" впервые с 1991 года вышел в полуфинал Кубка Англии. Своего соперника клуб узнает во время жеребьёвки.
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Напомним, что "Ноттингем Форест" прошёл "Брайтон" в серии пенальти.
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