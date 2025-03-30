  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ноттингема рассказал о победе над Брайтоном и проходе в полуфинал Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ноттингема рассказал о победе над Брайтоном и проходе в полуфинал Кубка Англии

Англия

Этот вечер запомнится надолго

Тренер Ноттингема рассказал о победе над Брайтоном и проходе в полуфинал Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ноттингема" рассказал о победе над "Брайтоном" и проходе в полуфинал Кубка Англии.

Нуну Эшпириту Санту отметил сложность соперника. Тренер похвалил команду за матч.

"Мы так счастливы, все мы. Это был сон — видеть наших фанатов такими. Нет ничего лучше.

Если оглянуться на игру в целом, то в первом тайме мы контролировали ситуацию и имели хорошую оборонительную форму. Очень сложно контролировать "Брайтон", но я думаю, что мы смогли это сделать.

Во втором тайме, после того как мы внесли изменения, я почувствовал, что у нас появилось пространство, и у нас были явные шансы выиграть игру.

В целом, я думаю, что с точки зрения выступления парни выступили очень хорошо, очень хорошо.

Победа — это огромный момент для всех нас, и особенно для Райана Йейтса, он человек одного клуба, капитан клуба. Но теперь наше внимание обращено на вторник", - сказал португальский тренер.

"Ноттингем Форест" впервые с 1991 года вышел в полуфинал Кубка Англии. Своего соперника клуб узнает во время жеребьёвки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ноттингем Форест" прошёл "Брайтон" в серии пенальти.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Манчестер Сити проанализировал текущий сезон и поделился своим мнением о нем
yellow-arrow
Борнмут – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Ноттингем Форест впервые за 24 года вышел в полуфинал Кубка Англии
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости