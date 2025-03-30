Тренер "Ноттингема" рассказал о победе над "Брайтоном" и проходе в полуфинал Кубка Англии.

Нуну Эшпириту Санту отметил сложность соперника. Тренер похвалил команду за матч.

"Мы так счастливы, все мы. Это был сон — видеть наших фанатов такими. Нет ничего лучше.

Если оглянуться на игру в целом, то в первом тайме мы контролировали ситуацию и имели хорошую оборонительную форму. Очень сложно контролировать "Брайтон", но я думаю, что мы смогли это сделать.

Во втором тайме, после того как мы внесли изменения, я почувствовал, что у нас появилось пространство, и у нас были явные шансы выиграть игру.

В целом, я думаю, что с точки зрения выступления парни выступили очень хорошо, очень хорошо.

Победа — это огромный момент для всех нас, и особенно для Райана Йейтса, он человек одного клуба, капитан клуба. Но теперь наше внимание обращено на вторник", - сказал португальский тренер.