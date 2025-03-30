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Арсенал официально сообщил о новом спортивном директоре

Англия

Готов начать большую работу

Арсенал официально сообщил о новом спортивном директоре

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" подписал соглашение с новым спортивным директором, им стал Андреа Берта, ранее являвшийся спортивным директором мадридского "Атлетико".

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Насколько подписан контракт 53-летнего итальянца с "Арсеналом" - неизвестно.

"Я в восторге от присоединения к "Арсеналу" в этот чрезвычайно увлекательный период для клуба. Я с большим интересом наблюдал за тем, как "Арсенал" развивался в последние годы, и увлекался упорным трудом, направленным на восстановление статуса клуба как ведущей силы в европейском футболе.

Не могу дождаться начала своей работы на новой должности и очень жду своего первого матча на "Эмирейтс" вместе с нашими болельщиками", — сказал Берта.

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Арсенал (Лондон) Андреа Берта
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Источник:
arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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