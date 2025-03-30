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Реал ищет замену Модричу. В шорт-лист попал полузащитник МЮ

Англия

Однако замена не слишком молода

Реал ищет замену Модричу. В шорт-лист попал полузащитник МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруна Фернандеша, сообщает Daily Star.

По информации источника, "Реал" в поисках игрока, заменяющего 39-летнего Луку Модрича. Отмечается, что главный тренер "МЮ" не заинтересован в продаже Бруна Фернандеша, но в то же время "красным дьяволам" нужно взять деньги где-то.

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Добавим, что мадридский "Реал" готов отдать 108 миллионов евро за 30-летнего португальца.

За этот сезон Фернандеш отметился 16-ю голами и 16-ю результативными передачами в 44 матчах во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
dailystar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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