Скаут Манчестер Юнайтед приезжал в Италию для просмотра 25-миллионного молодого футболиста

Во вчерашнем матче чемпионата Италии "Комо" сыграл дома из "Эмполи" со счетом 1:1. На этом поединке находился скаут "Манчестер Юнайтед".

Он следил за игрой вингера Ассана Диао. Манкунианцы просматривают его возможный переход.

Представителю сборной Сенегала – 19 лет. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Он выступает за “Комо” с 7 января этого года. Именно тогда итальянский клуб заплатил "Бетису" за вингера 12 млн евро.

С тех пор он провел 12 матчей в рамках Серии А и отличился пятью голами. В 92% случаях Диао выходил в основном составе.