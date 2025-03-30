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Скаут Манчестер Юнайтед приезжал в Италию для просмотра 25-миллионного молодого футболиста

Англия

Ему всего 19 лет

Скаут Манчестер Юнайтед приезжал в Италию для просмотра 25-миллионного молодого футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче чемпионата Италии "Комо" сыграл дома из "Эмполи" со счетом 1:1. На этом поединке находился скаут "Манчестер Юнайтед".

Он следил за игрой вингера Ассана Диао. Манкунианцы просматривают его возможный переход.

Представителю сборной Сенегала – 19 лет. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Он выступает за “Комо” с 7 января этого года. Именно тогда итальянский клуб заплатил "Бетису" за вингера 12 млн евро.

С тех пор он провел 12 матчей в рамках Серии А и отличился пятью голами. В 92% случаях Диао выходил в основном составе.

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Манчестер Юнайтед Комо
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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