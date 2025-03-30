Середняк АПЛ требует за своего ключевого хавбека 100 миллионов фунтов

Середняк АПЛ будет требовать за своего ключевого полузащитника 100 миллионов фунтов стерлингов этим летом.

Согласно информации от журналиста Грейма Бейли из издания TBR Football, владельцы "Кристал Пэлас" оценивают стоимость 21-летнего Адама Уортона в 100 миллионов фунтов на фоне интереса от "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Арсенала", и "Челси".

Отмечается, что талантливый опорный полузащитник, который сделал себе имя одного из лучших английских игроков в АПЛ, не спешит покидать лондонскую команду, о чем и свидетельствует такой высокий ценник от руководства "орлов".

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Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Адам Уортон провел 18 матчей за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.