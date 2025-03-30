Кубок Англии. Престон – Астон Вилла 0:3. Со скрипом в первом тайме, с разгромом во втором

Многие английские эксперты настаивали на том, что "Астон Вилла" получила самого легкого из всех возможных соперников в четвертьфинале Кубка Англии. "Престон" представляет Чемпионшип и это единственная команда, не играющая в АПЛ среди всех коллективов, дошедших до этой стадии. Однако именно такие команды иногда могут сильно удивить и сыграть не недооценке со стороны своих оппонентов. Однако "Вилла" не позволили себе такой роскоши, как недооценка.

В стартовом составе биримнгемцев не было Олли Уоткинса, который только восстановился после травмы и не был готов начинать с первых минут. Вместо него в центр нападения вышел Маркус Рашфорд и, забегая вперед, это было отличное решение от Эмери и прекрасный перформанс от игрока сборной Англии. Ну а Пол Хекингботтом оставил в запасе Осмаича, который продолжаю быть в эпицентре расистского скандала и это, наверное, единственное неожиданное решение.

Игра началась сложно. Мы ожидали от "Престона" очень плотной игры в обороне и резких контратак. Получили только игру в обороне, в атаке почти ничего. Но и "Вилла" должна была показать больше в первом тайме, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Первая возможность от хозяев "Дипдейла" была в конце первой половины встречи, когда головой Кин не смог переправить мяч как следует в сторону ворот Мартинеса, хотя выглядело очень перспективно. На этом как-то все заглохло.

Ну а бирмингемцы пытались строить свои позиционные атаки, но крайне редко доходили до ударных позиций, поскольку соперник слишком плотно опекал всю зону перед штрафной площадкой. Во втором тайме все стало интереснее. Он начался с острой атаки от "Престона", правда удар от Фрекьера пролетел мимо ворот, зато "Вилла" нашла на это свой ответ, после которого все кардинально изменилось.

До 58-й минуты мы видели боевых хозяев, которые несмотря на свой статус команды из Чемпионшипа бились за каждый мяч и просто показывали отчаянный футбол. Однако на этой минуте пошла быстрая атака от гостей, Люка Динь оказался открытым на левом фланге атаки и сделал прострел в центр, куда набежал Маркус Рашфорд. Англичанин в касание переправил мяч в сетку ворот Корнелла и этим самым просто раздавил все надежды "Престона" на результат.

На 62-й минуте снова атака через левый фланг, прострел и сначала Рамзи не попал по мячу, пробивая по почти пустым воротам, а затем Роджерс пробил точно в Мегхому, который стоял на линии ворот и спас свою команду. А через несколько мгновений Хьюз привез пенальти на свои ворота. Наказание уверенно использовал Маркус Рашфорд спокойным ударом. Это его первые два гола в футболке "Астон Виллы", с чем его можно поздравить.

Затем прилетел и третий гол в ворота хозяев, прошел по центру Джейкоб Рамзи, никто не смог его остановить и он спокойно пробил из-за пределов штрафной площади в угол ворот. Разгром на табло, "Престон" развалился и до конца игры мог пропустить еще несколько голов, если бы у Олли Уоткинса не сбился прицел после выхода на замену.

Таким образом, бирмингемцы становятся третьей командой, проходящей в полуфинал Кубка Англии. Ранее место на "Уэмбли" себе оформили "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест". Ну а потом начнется еще один матч четвертьфинала Кубка, в котором "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать "Манчестер Сити".

Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: "Дипдейл" (Престон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Престон" — "Астон Вилла" 0:3

Голы: Рашфорд (58, 63, с пенальти), Рамзи (71)

"Престон": Корнелл — Стори, Гибсон, Хьюз — Брэйди, Тордарсон (Мавен, 83), Уайтмен, Фрекьер (Кэрролл, 83), Мегхома — Кин (Осмаич, 64), Рийс

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Гарсия, 83), Конса, Мингз, Динь — Камара, Тилеманс (Макгинн, 74) — Роджерс (Мален, 83), Асенсио (Онана, 74), Рамзи — Рашфорд (Уоткинс, 83)

Предупреждения: Кин (28), Уайтмен (67)