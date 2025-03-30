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Экс-скаут Кристал Пэлас рассказал, как привёл бывшего звёздного вингера в клуб
В него сначала не поверили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-скаут "Кристал Пэлас" рассказал, как привёл бывшего звёздного вингера в клуб.
Уэбб мечтал стать футболистом, но, когда он был подростком, его отчислили из детской школы "Кристал Пэлас". Впоследствии он занимался тренерской деятельностью в составе юношеской команды клуба до 10 и 11 лет.
Его роль включала в себя элемент скаутинга для молодежной академии клуба. Так он нашёл будущую звезду клуба Вильфрида Заху.
"Ему было всего десять лет, но в нем было настоящее желание и агрессия, которые трудно увидеть у молодых игроков, но он не испытывал страха, когда играл.
Я помню, как тренер сказал мне: "Мы не знаем, что с ним делать", а я ответил: "Нам нужно увидеть его в игре, прежде чем принимать какие-либо решения.
Итак, он поставил его на игру против академии "Тоттенхэма", а тренер позвонил мне после этого и сказал: "Да, мы подписываем его — мы выиграли 6:4, и он забил все голы"", - вспомнил скаут.
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Напомним, что Вильфрида Заха провёл 458 матчей за "Кристал Пэлас".
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