Илья Забарный узнал возможного соперника в полуфинале Кубка Англии. Какие сформировались пары?

Прошла жеребьёвка Кубка Англии и определились полуфинальные пары.

В жеребьёвке участвовали "Кристалл Пэлас", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" / "Борнмут" и "Астон Вилла".

В результате сложились следующие пары:

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete ????