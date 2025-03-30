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Илья Забарный узнал возможного соперника в полуфинале Кубка Англии. Какие сформировались пары?

Англия
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Заканчивается турнир

Илья Забарный узнал возможного соперника в полуфинале Кубка Англии. Какие сформировались пары?

Фото - thefa.com

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Прошла жеребьёвка Кубка Англии и определились полуфинальные пары.

В жеребьёвке участвовали "Кристалл Пэлас", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" / "Борнмут" и "Астон Вилла".

В результате сложились следующие пары:

  • Ноттингем Форест – Борнмут / Манчестер Сити
  • Кристал Пэлас – Астон Вилла

Матчи состоятся 26/27 апреля.

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Источник:
Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
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