Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Забарный узнал возможного соперника в полуфинале Кубка Англии. Какие сформировались пары?
Заканчивается турнир
Фото - thefa.com
Прошла жеребьёвка Кубка Англии и определились полуфинальные пары.
В жеребьёвке участвовали "Кристалл Пэлас", "Ноттингем Форест", "Манчестер Сити" / "Борнмут" и "Астон Вилла".
В результате сложились следующие пары:
- Ноттингем Форест – Борнмут / Манчестер Сити
- Кристал Пэлас – Астон Вилла
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025
Матчи состоятся 26/27 апреля.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Emirates FA Cup
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты - Черноморец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны за минувшие сутки?
- Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта
- Сделка. Мудрик может оказаться в топ-клубе Испании
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000