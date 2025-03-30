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Борнмут показал стартовый состав на матч Кубка Англии против Манчестер Сити. Попал ли Забарный в старт?

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Борнмут показал стартовый состав на матч Кубка Англии против Манчестер Сити. Попал ли Забарный в старт?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" показал стартовый состав на матч Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Илья Забарный сыграет с первых минут.

Состав "Манчестер Сити".

Украинский защитник проводит третий матч в Кубке Англии. Ранее он выходил против "Вест Бромвича" и "Эвертона". Матч с "Вулверхэмптоном" Забарный пропустил из-за дисквалификации – украинец получил в матче АПЛ красную карточку.

Всего за "Борнмут" Илья Забарный сыграл в 29-ти матчах.

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Напомним, что поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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