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Борнмут показал стартовый состав на матч Кубка Англии против Манчестер Сити. Попал ли Забарный в старт?
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" показал стартовый состав на матч Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Илья Забарный сыграет с первых минут.
Your quarter-final reds ❤️ pic.twitter.com/tJOnRxTJ4B— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 30, 2025
Состав "Манчестер Сити".
Our FA Cup quarter-final line-up ????— Manchester City (@ManCity) March 30, 2025
XI | Ederson, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Gundogan, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Marmoush, Grealish, Doku, Nico, Reis, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/kIOB22mbgU
Украинский защитник проводит третий матч в Кубке Англии. Ранее он выходил против "Вест Бромвича" и "Эвертона". Матч с "Вулверхэмптоном" Забарный пропустил из-за дисквалификации – украинец получил в матче АПЛ красную карточку.
Всего за "Борнмут" Илья Забарный сыграл в 29-ти матчах.
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Напомним, что поединок начнётся в 18:30 по киевскому времени
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